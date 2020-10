Homem é preso serrando árvores no ramal do Leão, na AM-010

Redação AM POST

Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), em ação do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), detiveram nesta quinta-feira (22/10), por volta das 9h, um homem que foi flagrado serrando árvores, sem a licença ambiental, em área de mata do ramal do Leão, no Km 36 da rodovia Deputado Vital de Mendonça (AM-010).

Conforme os policiais, a equipe do BPAmb realizava patrulhamento de rotina na AM-010 quando ouviu barulho de motosserra nas imediações. Os policiais passaram a fazer buscas nas matas da estrada, flagrando um homem serrando árvores.

Questionado sobre documentação legal, o homem não apresentou qualquer licença ambiental autorizando a serragem.t Após passar por revista, com o mesmo foi encontrado uma motosserra Stihl, uma trena de 10 metros e um facão tipo terçado.

Conscientizado de sua infração contra o meio ambiente, o homem foi detido e encaminhado com seus pertences para a Delegacia Especializada em Proteção ao Meio Ambiente (Dema), para as medidas legais.

