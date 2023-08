Homem é preso suspeito de ameaçar ex-mulher e agredir vizinho no interior do Amazonas

Um homem, não identificado, de 28 anos, foi preso nesta quarta-feira (30), suspeito de ameaçar a ex-mulher, também não identificada, e agredir o vizinho da vítima na frente de uma casa, na rua 4, conjunto Poranga, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

Segundo o delegado Paulo Barros, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DIP), a vítima relatou que o descumprimento ocorreu no dia 20 de agosto deste ano, ocasião em que ela estava em frente à sua residência, conversando com um vizinho, e o autor chegou no local proferindo ameaças de morte contra ela e agredindo fisicamente o seu vizinho.

“Ela disse que não aceitava o comportamento agressivo do indivíduo, bem como o fato de ele ficar a vigiando, motivo pelo qual resolveu solicitar a medida protetiva. Com a denúncia, solicitamos a prisão preventiva do infrator e demos cumprimento à ordem judicial nesta quarta. Além disso, ele responderá, também, por lesão corporal contra o vizinho da mulher”, disse.

O suspeito responderá por descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica e, também, por lesão corporal. Ele ficará à disposição da Justiça.

Redação AM POST