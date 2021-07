Homem é preso suspeito de ameaçar jovem com pistola 9mm no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares do 6⁰ Grupamento da Polícia Militar (6⁰ GPM), subordinado ao 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), nesta segunda-feira (12/07), detiveram um homem, de 40 anos, por ameaça e porte ilegal de arma de fogo e branca, na rua Mário Andreza, bairro São Francisco, no município de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus). Com ele, os policiais apreenderam uma pistola 9mm, de marca zoraki 2919-B e um canivete.

Os policiais faziam patrulhamento, próximo à feira municipal Constantino Vasconcelos, no centro, quando foram acionados por um senhor, relatando que seu filho, de 21 anos, teria recebido ameaças de um homem, que puxou uma arma e apontou em sua direção. No momento do ato, a vítima saiu correndo e o suspeito fugiu do local.

A guarnição realizou buscas pelas ruas da cidade e encontrou o suspeito, que estava com sua esposa, em uma motocicleta Titan, de cor azul, na rua Mário Andreazza, no bairro São Francisco. A polícia deu ordem de parada e durante a abordagem, na revista pessoal, encontraram as armas. O homem foi conduzido à 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).