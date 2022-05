Homem é preso suspeito de assaltar supermercado em Manaus

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (12), suspeito de assaltar o supermercado Hiper DB Paraíba, localizado na da Avenida Umberto Calderaro Filho, no bairro Adrianópolis, na zona Sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com informações, a polícia ouviu gritos de socorro no local do crime, e ao chegarem no supermercado se depararam com o assalto em andamento.

Durante a fuga dos criminosos, um deles disparou no estacionamento do supermercado, ninguém ficou ferido.

Três suspeitos participaram do crime, apenas um foi preso. Buscas foram feitas nas proximidades do supermercado, mas não teve sucesso.