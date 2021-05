Homem é preso suspeito de assalto em ônibus da linha 458 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (26ª Cicom) detiveram, por volta das 23h40, de terça-feira (18/05), na rua Louro Chumbo, bairro Monte das Oliveiras, um homem de 19 anos, apontado como autor de roubo em um ônibus da linha 458 do transporte coletivo urbano.

A ação da polícia aconteceu durante patrulhamento na área, quando a guarnição avistou populares correndo atrás do suspeito. Os militares alcançaram o indivíduo e no momento da abordagem o motorista reconheceu e confirmou o ato criminoso do jovem, relatando o fato ocorrido na rua Louro Abacate, do referido bairro.

Em razão disso, o homem, juntamente com o produto do roubo e a quantia de R$ 206, e também o motorista, foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.