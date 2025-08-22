A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem é preso suspeito de estuprar a própria sobrinha no interior do Amazonas

A adolescente foi submetida a um exame de conjunção carnal, que confirmou o abuso sexual.

Por Beatriz Silveira

22/08/2025 às 17:45

Notícias Policiais –  Um homem de 35 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta quinta-feira (21) em Beruri, de forma preventiva pelos crimes de estupro qualificado e exploração sexual praticados contra sua sobrinha, de 15 anos. Os crimes foram praticados em abril deste ano.

Segundo o delegado Jailton Santos, da 80ª DIP, no dia do crime, a vítima estava realizando tarefas domésticas na casa do autor quando, em determinado momento, ele a levou em sua motocicleta até uma estrada abandonada na saída da cidade. Lá, o homem forçou a prática sexual, ameaçando a adolescente de morte.

“O crime aconteceu em abril, mas a denúncia foi feita pela vítima apenas neste mês. Ela foi acolhida pelo Conselho Tutelar, e uma rede de proteção realizou uma escuta especializada, na qual ela relatou os detalhes do ocorrido. A adolescente também informou que, anteriormente, o tio havia oferecido dinheiro para obter seu consentimento para o ato”, explicou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, durante as investigações, a adolescente foi submetida a um exame de conjunção carnal, que confirmou o abuso sexual. Diante das evidências e da gravidade do caso, na quarta-feira (20/08), a equipe policial solicitou a prisão preventiva do indivíduo, deferida pelo Poder Judiciário.

“Ele já responde na Justiça por outros crimes, incluindo furto e estupro de vulnerável. Na quinta-feira, deslocamo-nos até o endereço dele, no bairro Novo Vencedor, em Beruri, e cumprimos o mandado de prisão”, informou Jailton Santos.

O homem responderá pelos crimes de estupro qualificado e exploração sexual de menor. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

