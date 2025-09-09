A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem é preso suspeito de estuprar adolescente autista em Autazes

Suspeito foi capturado em uma área de mata.

Por Natan AMPOST

09/09/2025 às 19:35

Notícias policiais – A Guarda Civil do município de Autazes prendeu em flagrante, nesta terça-feira (9), um homem de 23 anos suspeito de tentar estuprar uma adolescente de 13 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O caso gerou revolta na população local.

De acordo com informações das autoridades, o crime foi descoberto quando o tio da vítima flagrou a tentativa de abuso e interveio imediatamente. Houve luta corporal entre o agressor e o familiar, mas o suspeito conseguiu fugir em direção a uma área de mata.

A Guarda Civil foi acionada e iniciou buscas pela região. Após diligências, o homem foi localizado escondido e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à delegacia do município, onde permanece à disposição da Justiça.

A adolescente recebeu atendimento após o ocorrido e será acompanhada pelos serviços de assistência social do município. A identidade do suspeito não foi divulgada para não comprometer as investigações.

Casos como este expõem a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, sobretudo quando apresentam condições que exigem atenção especial, como o TEA. As autoridades de Autazes reforçaram que a denúncia rápida da família foi essencial para evitar que a violência sexual se consumasse.

Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

