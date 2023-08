Um homem de 38 anos foi preso nesta segunda-feira (21), em Natal, suspeito de estuprar a enteada de 12 anos e agredir a esposa ao ser confrontado por ela.

De acordo com a Polícia Civil, o homem teria estuprado a enteada em junho de 2023, enquanto a mãe dela estava no trabalho. No mesmo dia, a vítima contou o ocorrido à mãe, que confrontou o marido. Ainda segundo a Polícia Civil, os dois discutiram e entraram em luta corporal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mãe e filha conseguiram fugir do local e os exames periciais realizados confirmaram as agressões e a prática do estupro de vulnerável.

O mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi expedido pela 15ª Vara Criminal da Comarca de Natal, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN). O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Operação Shamaar

A prisão do investigado foi a primeira realizada durante a Operação “Shamar”, deflagrada em âmbito nacional pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). “Shamar” é uma palavra do hebraico que remete a cuidar, guardar, proteger, vigiar e zelar e foi escolhida para nomear a operação em referência ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pela defesa da mulher.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja também: Comissão aprova atendimento prioritário no SUS para mulher vítima de violência. Clique aqui e saiba mais.

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

Fonte: G1