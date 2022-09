Homem é preso suspeito de estuprar filha de 1 ano e engravidar enteada adolescente no AM

Redação AM POST

Equipes da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) prenderam em flagrante, na manhã de segunda-feira (29/08), por volta das 10h, um homem de 36 anos, por estupro de vulnerável praticado contra a filha, de 1 ano e 6 meses. A prisão ocorreu no beco Agapito Pereira, bairro Nova Manacá, naquele município.

A delegada Roberta Merly, titular da unidade especializada, disse que a mãe da vítima flagrou o ato por volta das 8h de segunda-feira, ocasião em que se dirigiu à delegacia para registrar Boletim de Ocorrência (BO).

“Na ocasião do crime, a genitora flagrou o infrator fazendo atos libidinosos na criança. Ela comunicou ainda que convive com o homem há quatro anos”, explicou.

A titular disse ainda que, consultando o nome do suspeito no Processo Eletrônico do Judiciário (Projudi) do Amazonas, verificou-se que havia um mandado de prisão preventiva a ser cumprido em nome do autor.

“Na ocasião da prisão em flagrante, cumprimos a ordem judicial, também pelo crime de estupro de vulnerável, praticado em 2016, contra a enteada do indivíduo, que, na época chegou a engravidar dele”, informou.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.