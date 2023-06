Homem é preso suspeito de estuprar menino de 3 anos na Zona Sul de Manaus

Na noite desta terça-feira, 20, um homem, identificado como Gilberto Passos Lopes, de 50 anos, foi preso suspeito de estuprar um menino de 3 anos no conjunto Nova República, bairro Japiim, Zona Sul da capital.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Gilberto era prestador de serviços gerais conhecido do conjunto e foi flagrado pela tia da vítima no momento em que acariciava as partes intimas do menino.

Assim que viu a ação, a mulher acionou a Polícia. A vítima foi encaminhada para o Serviço de Atendimento à Vítimas de Violência Sexual (Savvis) e foram solicitados exames de corpo de delito.

Gilberto foi autuado em flagrante pelo crime cometido e enviado à audiência de custódia.

