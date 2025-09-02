A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos em Nhamundá

Segundo a polícia, a vítima sofria abusos desde os 10 anos.

Por Beatriz Silveira

02/09/2025 às 15:43

Notícias Policiais – Um homem foi preso preventivamente no município de Nhamundá, interior do Amazonas, suspeito de cometer estupro de vulnerável contra a própria sobrinha de 11 anos. A prisão foi resultado de uma denúncia anônima recebida pela polícia, que relatava a rotina de abusos sofridos pela criança dentro do ambiente familiar.

Segundo o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), a denúncia foi encaminhada à delegacia local, que imediatamente iniciou as investigações. Diante das evidências, a Justiça concedeu o mandado de prisão preventiva. A ação para capturar o suspeito ocorreu em uma comunidade da zona rural, em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança.

“No endereço informado, conseguimos localizar o homem e efetuar a prisão. Ele não resistiu e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Ressaltamos que este é mais um caso alarmante em que a violência acontece dentro de casa. A vítima vinha sofrendo abusos desde os 10 anos”, destacou o delegado.

As apurações revelaram que os crimes ocorriam sempre que o suspeito ficava sozinho com a criança. Com a prisão, a polícia afirma que o ciclo de violência foi interrompido, garantindo maior segurança e tranquilidade à vítima.

A criança já recebeu atendimento especializado e foi encaminhada aos serviços sociais de Nhamundá, onde contará com acompanhamento psicológico para lidar com as consequências do trauma.

Procedimentos

O homem irá responder por estupro de vulnerável. Ele será apresentado em audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

