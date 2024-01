Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de cinco anos

Na sexta-feira (26), um homem com iniciais A. da. S.S. foi preso pela Polícia Militar na cidade de Santana do Piauí, suspeito de abusar sexualmente da sua própria sobrinha, uma criança de cinco anos. As informações são do Cidades na Net.

Segundo informações da Polícia Militar, o acusado, por meio do cabo Marllon Luz, Comandante do GPM Municipal, foi flagrado abusando da criança pela irmã da vítima quando ela entrou no cômodo da casa. O incidente ocorreu em uma residência no Centro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após ser capturado, A. da S.S. fugiu pelos fundos da residência da vítima com destino desconhecido.

Após descobrir, a polícia iniciou uma investigação e conseguiu prender o acusado. Na época ele foi preso e levado para a Central de Flagrantes, em Picos. A polícia também contactou a junta tutelar, que se deslocou até Picos com a família para os procedimentos cabíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da assessoria