Homem é preso suspeito de estuprar três sobrinhas no interior do Amazonas

Notícias Policiais – Uma operação policial em Manicoré, a 332 quilômetros de Manaus, resultou na prisão de um homem de 35 anos, acusado de cometer estupro de vulnerável contra suas três sobrinhas, de 9, 11 e 12 anos. A detenção ocorreu na quinta-feira, após a investigação da 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) trazer à tona uma série de crimes sexuais que se estenderam por anos.

A apuração teve início em abril, quando a família de uma das vítimas, a menina de 11 anos, procurou as autoridades. A garota, que frequentemente visitava a casa da avó onde o tio também residia, passou a evitar o local. Preocupados, seus pais descobriram os abusos ao conversar com a filha, que revelou o que vinha acontecendo. Um exame médico posterior confirmou as agressões.

À medida que o caso avançava, a polícia, sob a coordenação do delegado Marcus Vinícius Vieira, descobriu que o suspeito havia abusado de outras duas sobrinhas. As investigações revelaram um padrão perturbador de vigilância e agressão: o homem havia feito buracos nas paredes dos quartos e do banheiro das crianças, aparentemente para espioná-las. A primeira vítima, a mais velha, começou a ser violentada há cerca de três anos.

Com as evidências de crimes ocorridos em diferentes ocasiões e contra todas as três meninas, o delegado solicitou a prisão preventiva do indivíduo. A ordem judicial foi expedida, e o homem foi localizado e preso no bairro Mazarello, no mesmo município. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável e passará por audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.