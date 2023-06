Homem é preso suspeito de estupro em evento na Arena do Corinthians

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante sob a suspeita de estuprar uma jovem, também de 19 anos, dentro de um banheiro químico, com a vítima inconsciente.

O crime ocorreu em um festival de música, na madrugada desse domingo (25/6), na Neo Química Arena, em Itaquera, zona leste paulistana. O estádio foi alugado para o evento, que não teve relação com o Corinthians. No mesmo festival, dez pessoas foram presas, também em flagrante, suspeitas de furtarem 31 celulares.

A vítima do crime sexual afirmou em depoimento à Polícia Civil ter ido ao evento acompanhada de amigas. Ela alegou “nunca ter visto” o suspeito, identificado como Marcos Antônio Aparecido de Oliveira Ferreira, ou tido qualquer tipo de relacionamento com ele.

Segundo o depoimento da jovem à polícia, ela teria ingerido bebidas alcoólicas com as amigas e estava “passando mal” quando foi ao banheiro, onde pretendia lavar o rosto.

“Ao sair do banheiro, lembra de ter caído e depois não se recorda de mais nada”, afirmou.

Segurança flagrou estupro

Uma segurança achou estranho quando Marcos entrou no banheiro químico masculino, voltado para pessoas com deficiência, segurando a jovem visivelmente debilitada. A vigilante bateu na porta do banheiro insistentemente, mas não foi atendida. Na sequência, ela arrombou a porta.

“Quando entrou no banheiro, viu a menina desacordada, desmaiada, caída em cima da privada, com a blusa levantada, calça jeans abaixada e a calcinha puxada para a lateral”, diz trecho do depoimento da testemunha.

A vigilante disse, ainda, que Marcos estava “de frente para a vítima, com a calça e a cueca abaixadas”. O criminoso, ainda de acordo com a testemunha, segurava a cabeça da jovem, desacordada, enquanto abusava sexualmente dela.

Testemunhas ficaram indignadas ao ver a jovem seminua e desmaiada e espancaram o criminoso. Ele foi imobilizado por seguranças e levado à enfermaria do evento. No local, segundo a vigilante, Marcos teria feito ameaças, disse que o caso “não daria nada” e que a segurança “seria a próxima” vítima.

“Eu te acho até no inferno”, teria dito o criminoso.

Em depoimento no 24º DP (Ponte Rasa), o homem disse que “ficou” com a vítima “com o consentimento dela”, acrescentando que “não entraram no banheiro”. Como a versão dele destoou das demais apresentadas no distrito policial, ele foi preso em flagrante.

A pedido da polícia, a Justiça decretou, após audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (26/6), a prisão do suspeito por tempo indeterminado. A defesa dele não havia sido localizada até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

Furtos e prisões

No mesmo evento de música, policiais militares prenderam dez suspeitos de furtar 31 celulares. Entre os presos havia duas mulheres foragidas da Justiça.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, seguranças do evento acionaram a polícia após renderem os suspeitos com os celulares. As prisões em flagrante ocorreram após as vítimas informarem sobre os crimes.

*Com informações do Metrópoles