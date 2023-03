Homem é preso suspeito de forçar ex-namoradas a fazer sexo com cachorro

Um homem foi preso na manhã de hoje (13), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, suspeito de cometer violência psicológica contra ex-companheiras — que relatam rotinas de ameaças, estupros, agressões, além de terem sido forçadas a aparecerem em vídeos fazendo sexo com cachorros. Segundo a polícia, o homem ameaçava divulgar as mídias para manter relacionamentos ou exercer poder contra as vítimas. Ele também vai responder por apropriação indébita e maus-tratos contra animais.

Marcos Spindola Pereira, 46, que se apelida “Pitbull” foi detido por volta das 7h30 de hoje pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu. As investigações começaram após uma ex-namorada dele procurar a polícia para reportar os abusos. Até o momento, outras duas mulheres já foram localizadas e a polícia acredita que mais vítimas podem ser identificadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

‘Elas dizem que eram obrigadas, sim, e que sofreram violência física e psicológica; uma delas chegou a ser perseguida em outro município. Ouvimos duas vítimas e uma outra fugiu para São Paulo. Ele fazia vários tipos de chantagem, como ‘ah, não vai reatar? Então, vou divulgar os vídeos’.Monica Areal, delegada da Deam Nova Iguaçu

A polícia localizou os vídeos de zoofilia feitos por Marcos. Celular do agressor e dispositivos eletrônicos do homem passarão por perícias. O cachorro da raça American Bully, gravado sofrendo violência sexual, também foi apreendido na residência. O perito veterinário constatou ferimentos no ânus do animal e muita dor ao toque na região.

Em depoimento, uma das vítimas, que morou com o agressor por dois anos, afirma que vivenciou essas violências há mais de cinco anos e se separou devido às agressões físicas. Ela conta ainda que Marcos trocava frequentemente de cachorro, porque os animais morriam devido aos maus-tratos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os animais constantemente sumiam ou apareciam mortos sem explicação. Uma das ex de Marcos afirmou que ele matava os animais, já que eles adoeciam após tantas relações e que ele quebrava o pescoço do animal, para não ter despesas com veterinário”, disse a mulher em depoimento ao qual o UOL teve acesso. Ela ainda denunciou o homem por ter se apropriado de duas calopsitas, nunca devolvidas, crime pelo qual o homem também responde na ocasião.

Marcos já tinha 15 anotações criminais por ameaça, estupro, violência contra a mulher, divulgação de cenas de estupro contra vulnerável, perseguição, lesão corporal, furto, e segundo a polícia, ele também será investigado por envolvimento com a milícia. Ele está preso em sede policial e aguarda a transferência para passar por audiência de custódia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até nenhum advogado se apresentou para assumir a defesa do homem. O UOL procurou a Defensoria Pública para questionar se houve defensor designado para o caso, mas ainda não obteve retorno. A reportagem também fez contato com a atual esposa do suspeito, por meio de mensagens, para buscar manifestação em defesa dele e dados de seu advogado, mas, até o momento, não teve retorno. Este espaço será atualizado tão logo haja manifestação.

Fonte: UOL