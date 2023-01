Homem é preso suspeito de furtar panelas em shopping de Manaus

Redação AM POST

Um homem identificado como Madson da Silva Coutinho, de 41 anos, foi preso na noite desta quarta-feira, 11, após tentar furtar panelas de pressão dentro de um shopping. O crime aconteceu na Avenida José Henrique, no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem estaria acompanhado de comparsas realizando furtos dentro de uma loja de Eletrônicos e variedades. O suspeito tentou sair do estabelecimento com três panelas de pressão, e alguns copos, quando os seguranças perceberam a atitude do indivíduo e o abordaram.

O crime foi registrado por câmeras de segurança do local. Após perceberem a ação dos criminosos, os homens fugiram do local, apenas Madson foi capturado. O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.