Homem é preso suspeito de homicídio e envolvimento com tráfico de drogas no Amazonas

Na tarde desta segunda-feira (17), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), efetuou a prisão de Antônio Alzenir Vieira de Souza, de 29 anos, acusado de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação. O homem estava sendo investigado por envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes no município, além de responder a quatro processos por homicídio qualificado, corrupção de menores, lesão corporal e tráfico de drogas.

A operação que culminou na prisão de Souza ocorreu no ramal do Rumo Certo, localizado na Rodovia Federal BR-174. O delegado Valdnei Silva, titular da 37ª DIP, relatou que foram apreendidas porções de cocaína, maconha, uma espingarda calibre 12 e uma motocicleta roubada no momento da prisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Antônio Alzenir Vieira de Souza era alvo de investigação por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas em nossa região. Além disso, ele possui uma extensa ficha criminal, com processos pendentes por homicídio qualificado, corrupção de menores, lesão corporal e tráfico de drogas”, declarou o delegado Silva.

O suspeito foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. Ele será indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido e receptação. Antônio Alzenir Vieira de Souza ficará à disposição do Poder Judiciário para as medidas cabíveis.

Redação AM POST