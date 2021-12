Homem é preso suspeito de integrar grupo criminoso que fez família refém durante assalto em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Igo Salignac de Sá, de 33 anos, foi preso nesta quinta-feira (9), suspeito de integrar um grupo de assaltantes especializado em roubo a residências que atua na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, durante a madrugada do dia 10 de novembro, uma família foi feita refém do grupo no bairro Tarumã e teve vários objetos de valor roubados do imóvel, entre eles um veículo modelo Volkswagen Gol.

A polícia chegou até Igo após identificar um dos carros que deu apoio na ação criminosa. Na casa dele foram encontrados revólver calibre 38, munições, televisores, rádios comunicadores e roupas camufladas.

o suspeito foi levado para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) e deve responder por roubo majorado e associação criminosa. As investigações seguem em andamento para identificar os demais envolvidos.