Homem é preso suspeito de integrar rede internacional de comércio de conteúdo de abuso sexual infantil

Notícias policiais – A Polícia Civil prendeu em flagrante, em Belém no Pará, um homem pelo crime de armazenamento de conteúdo de abuso e exploração sexual infantil. As informações são desta quarta-feira (11) do G1.

O material foi encontrado nas investigações da Operação Bad Vibes, e estavam no celular do suspeito. O trabalho teve como ponto de partida as informações repassadas pela embaixada dos Estados Unidos em Brasília, que identificou a participação de brasileiros em um aplicativo de troca de mensagens em que os conteúdos eram comercializados.

Um outro mandado de busca e apreensão foi cumprido em Barcarena, nordeste do Pará. O celular apreendido vai ser periciado. O resultado vai ser incluído nas investigações coordenadas pelo Ministério da Justiça, com apoio das policias civis de 12 estados.

No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão. Para quem compartilha de 3 a 6 anos e pode chegar a 8 anos de prisão para quem produz.