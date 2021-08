Homem é preso suspeito de liderar quadrilha que furtava caminhões com combustíveis em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Osete Cordeiro de Jesus, de 42 anos foi preso, nesta quinta-feira (12), o Porto da Feira Manaus Moderna, bairro Centro, zona sul da capital, suspeito de liderar uma quadrilha que furtava caminhões com combustíveis em Manaus. Segundo a Polícia Civil, pelo menos nove veículos com o material foram alvos dos assaltantes.

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), o crime ocorreu no dia 26 de julho deste ano, na rua Duque de Caxias, bairro Praça 14 de Janeiro, naquela mesma zona da cidade. Na ocasião, Osete e outros três indivíduos, que já estão sendo investigados, interceptaram o condutor de um caminhão que transportava o material, que tinha como destino o município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus).

“Dois dos infratores estavam em posse de armas de fogo. Eles desembarcaram do veículo em que estavam e renderam o motorista do caminhão. Após isso, se deslocaram até a primeira etapa do bairro Distrito Industrial, também na zona sul, subtraíram toda a carga de combustível e abandonaram a vítima no local”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, com base nas informações, a equipe de investigação iniciou as diligências e conseguiu identificar Osete. Sendo assim, foi solicitada à Justiça pelo mandado de prisão e de busca e apreensão para ele. As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz Rafael da Rocha Lima, da Central de Inquéritos.

Prisão – Nesta quinta-feira, os policiais conseguiram efetuar a prisão do indivíduo no Porto da Feira Manaus Moderna, bairro Centro. “Apreendemos também um barco de modelo charuto, pertencente a Osete, que foi utilizado para transportar o combustível roubado. Agora, iremos continuar com os trabalhos policiais para localizar os outros indivíduos que atuaram no delito”, afirmou o titular da DERFD.

Procedimentos – O indivíduo irá responder pelo crime de roubo. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.