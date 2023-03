Homem é preso suspeito de mandar matar lutadora de jiu-jitsu em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado como Eduardo de Alencar Navegante, de 26 anos, suspeito de ser o mandante da morte da lutadora de jiu-jitsu, Patrícia da Cunha Leite, foi preso nesta segunda-feira (20), no bairro Betânia, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu no dia 26 de janeiro de 2019, no momento em que a vítima comemorava seu aniversário.

Conforme a polícia, Eduardo supostamente estava traficando drogas, no entanto, durante a ação policial, nada foi encontrado com o suspeito.

Após puxar a ficha criminal do indivíduo, foi constatado a prisão preventiva decretada desde dezembro do ano passado expedido pelo juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri Lucas Couto Bezerra.

O infrator foi levado para a delegacia, para os procedimentos cabíveis.