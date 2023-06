Homem é preso suspeito de matar a esposa grávida a facadas

Um homem, não identificado, foi preso na tarde desta quinta-feira (29), suspeito de ter matado a companheira a facadas na casa onde moravam no conjunto César Maia, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. Ele foi preso dentro de um shopping da Zona Norte do Rio.

Ana Clarice foi morta ainda pela manhã. Ela e o marido estavam esperando o terceiro filho. O bebê também morreu.

Não se sabe ainda a motivação do crime. Segundo a polícia, depois do crime ele tentou fugir com o filho mais velho do casal, que ainda é menor de idade.

A outra filha, também pequena, foi deixada com uma vizinha.

O suspeito não resistiu à prisão e entrou na delegacia com o filho nos braços.

