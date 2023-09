Homem é preso suspeito de matar a ex-companheira em Maués no Amazonas

Amazonas – Um homem de 22 anos, foi preso nesta terça-feira (26), suspeito de matar sua ex-companheira, Ediane Peixoto Muniz, de 22 anos. A motivação, segundo a polícia, foi o fato de ele não aceitar o término do relacionamento. O crime ocorreu na segunda-feira (25) por volta das 21h30, no município de Maués no Amazonas.

De acordo com a delegada Ana Oliveira, titular da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o caso foi solucionado em menos de 24 horas após a ação criminosa. As diligências iniciaram-se após policiais militares informarem sobre o encontro de um cadáver na orla do rio Maués-Açu. A jovem estava com seios a mostra e um ferimento na cabeça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“No decorrer das investigações, recebemos informações de que na noite anterior a jovem estava em um bar na região portuária, e o seu ex-companheiro estava nas proximidades”, explicou a delegada.

A irmã da vítima contou à polícia que o indivíduo teve contato com a jovem e também descreveu a roupa que o homem estava vestindo naquela noite. Com base nisso, os policiais foram até um barco onde o suspeito estaria.

“Ao chegarmos na embarcação, localizamos o infrator. Durante revista nas dependências do barco, encontramos as roupas dele em um balde com marcas de sangue”, informou a titular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem foi conduzido à 48ª DIP e, durante interrogatório, confessou o crime. Ele foi autuado por feminicídio e passará por audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da assessoria