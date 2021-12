Homem é preso suspeito de matar amigo para não pagar dívida de R$ 10 mil em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Patrick de Souza Vaz, foi preso na segunda-feira (27), no bairro Colônia Santo Antônio, na zona Norte de Manaus, suspeito de matar seu amigo João Ricardo de Oliveira Rodrigues, de 30 anos, para não pagar uma dívida de R$ 10 mil. O crime aconteceu no dia 30 de setembro, no bairro Nova Cidade.

De acordo com o delegado Daniel Antony, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima havia emprestado o montante para o suspeito e nos dias antes do crime passou a cobrar a dívida com mais insistência.

“No depoimento, ele disse que pediu o valor emprestado, mas não disse para qual uso, dois meses antes do crime. Depois, disse que estaria passando por dificuldades e não conseguia pagar o empréstimo. Então, o João começou a ameaçá-lo e ele temeu pela vida, e decidiu matar a vítima”, afirmou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, Patrick marcou um encontro com João em um posto de gasolina no Nova Cidade, dizendo que queria pagar parte da dívida com João. No entanto, ele já tinha planejado o crime.

“O que sabemos é que ele agiu sozinho, e que a arma usada no crime foi alugada. Ele não possui registro de posse ou porte para arma de fogo. As câmeras de vigilância nos ajudaram a identificá-lo e a prendê-lo”, completou Antony.

Patrick foi detido por mandado de prisão expedido no dia 3 de dezembro, e vai ficar à disposição da Justiça. Ele vai responder pelo crime de homicídio qualificado.