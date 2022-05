Homem é preso suspeito de matar, esquartejar e enterrar ex-namorada travesti

Redação AM POST

A cabeleireira, Bianca Machado Rodrigues, que era travesti, foi encontrada morta, esquartejada e enterrada em uma mata fechada, em Goiânia, nesta quarta-feira (25). O principal suspeito é o ex-namorado da vítima, que não teve o nome revelado.

Partes do corpo da travesti foram encontradas debaixo de um sofá na casa dele. Ao chegar na delegacia o homem confessou o crime, além de mostrar onde as partes do corpo estavam escondidas. A motivação ainda não foi divulgada.

Segundo informações da perícia, a mulher foi morta por asfixia, e ela teria ido até a casa do suspeito antes de ser assassinada, em seguida teria ido trabalhar no salão de beleza, e a partir de então não foi mais vista e nem fez contato com os amigos e familiares.

O suspeito irá responder por feminicídio e ocultação de cadáver.