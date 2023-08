Homem é preso suspeito de matar ex-cunhado a facadas no interior do Amazonas

Um homem, identificado como Luiz Felipe Labora Baima, de 21 anos, foi preso nessa quarta-feira (23), suspeito de matar o ex-cunhado, identificado como Janisson Costa Medeiros, também de 21 anos, a facadas na rua 18, bairro Areal, no município de Manaquiri, interior do Amazonas.

Segundo informações da delegada Indra Leal, titular da unidade policial, Luiz foi à residência da sua ex-companheira, irmã de Janisson, e iniciou uma discussão com ela, motivada por ciúmes.

“Janisson, para defender a sua irmã, travou luta corporal com Luiz e, em determinado momento, o indivíduo pegou uma faca e desferiu um golpe no peito da vítima, que foi a óbito no mesmo momento”, disse.

Na tarde do dia do crime, o autor se apresentou na delegacia, na presença de um advogado, a fim de responder pelo ato criminoso. Luiz responderá homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Redação AM POST