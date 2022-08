Homem é preso suspeito de matar namorada grávida enforcada com fio de secador e enterrá-la em açude

Redação AM POST

Um homem foi preso suspeito de ter assassinado a própria namorada de 32 anos no município de Agrestina, no Agreste de Pernambuco, no último final de semana.

A mulher, uma empresária do ramo de confecções, estava grávida de 3 meses e foi morta asfixiada com o fio de um secador de cabelo.

A vítima estava desaparecida desde a sexta-feira (26). Familiares perceberam a ausência e, ao chegarem na casa dela, encontraram vestígios de sangue. Então, desconfiaram que algo pudesse ter acontecido.

O corpo foi encontrado no sábado (27), enterrado em um matagal próximo a um açude no Sítio Juriti, às margens da BR-104.

O casal havia começado a se relacionar há cerca de 8 meses após se conhecer pelas redes sociais. Eles moravam juntos.

À polícia, o homem confessou o crime. “Ele alega que chegou em casa por volta das 18h da sexta e que começaram uma discussão. Ela teria o acusado de ter envolvimento com outra mulher”, disse o delegado Eric Costa Cândido, da Divisão de Homicídios do Agreste, em Caruaru.

“Segundo ele, ele perdeu a cabeça, acabou pegando um secador, utilizando o fio do secador para entrelaçar o pescoço dela e matá-la. Posteriormente, retirou o corpo da casa utilizando o próprio veículo, o levou até o local e o enterrou com pouca profundidade, jogando folhas em cima”, relatou o delegado.

No dia seguinte, ele registrou um boletim de ocorrência pelo desaparecimento da mulher na delegacia da cidade. Entretanto, a polícia viu, através de câmeras de segurança do bairro onde a vítima morava, que o namorado havia sido a última pessoa a sair da casa onde o crime aconteceu.

“Depois, acabou indo para casa e inventou toda uma história no dia seguinte dizendo que ia até uma delegacia registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento dela, mas tudo isso acabou indo por terra após o trabalho da Polícia Civil”, disse o delegado.