Homem é preso suspeito de matar o próprio pai, avô e madrasta em hotel abandonado

Um homem de 28 anos foi preso nesta quarta-feira (12) sob a suspeita de assassinato de seu próprio pai, seu avô e sua madrasta em um hotel abandonado em Uruaçu, cidade localizada no norte de Goiás. As vítimas foram encontradas sem roupas dentro do estabelecimento. O crime teria ocorrido na noite de terça-feira (11).

Lourival Rodrigues de Paula Júnior, de 52 anos, Marilac Rodrigues Sales de Paula, de 55 anos, e Lourival Rodrigues de Paula, de 79 anos, foram brutalmente assassinados com golpes de marreta na cabeça pelo suspeito identificado como Wemerson Pereira Rodrigues.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo informações do capitão Alberto Oliveira Condez, em entrevista à TV Anhanguera, um dos filhos de Lourival que reside em São Paulo entrou em contato com a Polícia Civil e com o Corpo de Bombeiros para relatar o desaparecimento do pai.

“Ele informou que o pai e o avô estavam desaparecidos, pois não conseguia falar com eles”, afirmou o capitão. O oficial também destacou que as vítimas foram encontradas em um hotel desativado em Uruaçu.

“As vítimas estavam planejando a reforma para a reinauguração do hotel”, explicou. “As equipes obtiveram informações sobre a placa do veículo em que as vítimas estavam, e, após diligências, os policiais localizaram o carro e abordaram o motorista e outro rapaz, que era passageiro”, complementou o capitão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a abordagem, o suspeito confessou ter assassinado seu pai, avô e madrasta com golpes de marreta na cabeça. Além disso, ele também afirmou ter consumido drogas no dia do crime.

As autoridades policiais estão trabalhando para reunir todas as evidências e esclarecer os detalhes do ocorrido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST