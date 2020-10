Homem é preso suspeito de roubar ônibus em Manaus

Redação AM POST

Davi Beleza dos Santos, de 25 anos, foi preso em flagrante por policiais da Força Tática após ser denunciado por roubar passageiros de um ônibus no final da manhã desta segunda-feira (26/10), no bairro Coroado, zona leste de Manaus. Com ele, foram localizados 11 aparelhos celulares que haviam sido subtraídos do coletivo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado no 14º Distrito Integrado e Polícia (DIP), a guarnição foi acionada por uma vítima, informando que o ônibus em que ela estava havia sido roubado por quatro infratores, relatando para os policiais as características de um deles.

Continua depois da Publicidade

Os policiais fizeram buscas nas proximidades e encontraram Davi, com as características descritas pela vítima. Foi feita abordagem ao infrator e com ele, foram encontrados 11 aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo com carregador.

A vítima, posteriormente, reconheceu o indivíduo e o aparelho celular que havia sido levado por ele. Davi, que já tem passagens pela polícia por furto e tráfico de drogas, foi flagranteado por roubo majorado. Ele será encaminhado ainda nesta terça-feira (27/10), à Central de Recebimento e Triagem (CRT). O caso será encaminhado ao 11° DIP, que conduzirá as investigações a fim de identificar os demais envolvidos.