Homem é preso suspeito de tentar matar desafeto a facadas no Amazonas

Redação AM POST

Flávio Pereira da Silva, 23, conhecido como “Nóia”, foi preso em flagrante no último domingo (12/12) pela tentativa de homicídio de um homem de 26 anos, no município de Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus). O crime ocorreu na madrugada daquele mesmo dia, por volta das 4h.

De acordo com a delegada Reika Costa, titular da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as diligências iniciaram após as equipes receberem denúncias anônimas, informando que o autor do delito estava na casa de sua tia, na rua João Caetano Farias, bairro Novo, naquele município.

“Naquela madrugada, o pai da vítima registrou Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia informando que seu filho havia sofrido um golpe de arma branca, no lado esquerdo do peito, o mesmo foi socorrido e atendido no hospital local, em seguida, transferido em estado grave para uma unidade hospitalar de Manaus”, informou a delegada.

Ainda de acordo com a autoridade policial, foi realizado um cerco no local onde o indivíduo estava, momento em que foi efetuada a sua prisão.

Procedimentos – Conduzido ao prédio da 33ª DIP, Flávio foi autuado por tentativa de homicídio. Ele ficará custodiado na carceragem da delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.