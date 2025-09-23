A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é preso suspeito de usar link e deepweb para fraudar empresas em Manaus

Suspeito foi localizado no Tancredo Neves após investigação que já havia recuperado mais de 1,5 tonelada de produtos de limpeza.

Por Beatriz Silveira

23/09/2025 às 15:14

Ver resumo

Notícias Policiais –  Fraudes em compras eletrônicas com cartões clonados levaram à prisão temporária de um homem, de idade não informada, apontado como integrante de um grupo que atuava por meio da internet. A captura ocorreu na segunda-feira (22/09), após investigação conduzida pelo 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

PUBLICIDADE

Conforme explicou o delegado Cícero Túlio, o esquema começava na deepweb, onde os criminosos adquiriam dados de cartões de crédito. Em seguida, abordavam empresas pelas redes sociais e convenciam vendedores a concluir as vendas por links enviados em plataformas de mensagens. As compras, segundo ele, costumavam superar R$ 50 mil. Concretizada a transação, motoristas de frete eram acionados para buscar as mercadorias e entregá-las ao grupo criminoso.

Leia também: Trump fala sobre encontro com Lula na Assembleia Geral da ONU; veja o que ele disse

PUBLICIDADE

Em março deste ano, a equipe do 1º DIP já havia deflagrado uma operação que resultou na recuperação de mais de uma tonelada e meia de produtos de limpeza comprados via links na internet. Na ocasião, um homem — também com idade não divulgada — foi preso em flagrante com diversas impressoras industriais avaliadas em aproximadamente R$ 80 mil, além de itens de limpeza adquiridos de uma empresa do estado do Pará. Outro integrante foi preso em julho.

O homem agora detido é apontado como o último membro do grupo e foi localizado na rua Nossa Senhora da Conceição, bairro Tancredo Neves, zona leste. Ele responderá por estelionato, associação criminosa e falsidade ideológica, permanecendo à disposição da Justiça.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Polícia

Desmanche clandestino é descoberto em Manaus e dois homens são presos

Crime teria sido ordenado por homem conhecido como “Dubai”.

há 20 minutos

Amazonas

Educação indígena em Envira vira alvo de investigação do MPF

O órgão instaurou um procedimento administrativo para estar à par da regularidade do sistema educacional indígena.

há 26 minutos

Brasil

Criminosos incendeiam estátua da liberdade de loja Havan e Luciano Hang denuncia intolerância: “ataque ao que acreditamos”

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, usou as redes sociais para lamentar o episódio.

há 31 minutos

Polícia

Homem é preso em São Paulo de Olivença com arsenal e suspeita de comércio ilegal de armas

Ação apreendeu pistola, espingardas, munições de vários calibres e dinheiro.

há 36 minutos

Manaus

Virada Feminina do Amazonas reúne mais de 600 mulheres em evento “Virada de Chave” marcado por fé e superação

Mulheres compartilharam testemunhos de superação e vivenciaram momentos de fé e confraternização.

há 42 minutos