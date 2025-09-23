Homem é preso suspeito de usar link e deepweb para fraudar empresas em Manaus

Notícias Policiais – Fraudes em compras eletrônicas com cartões clonados levaram à prisão temporária de um homem, de idade não informada, apontado como integrante de um grupo que atuava por meio da internet. A captura ocorreu na segunda-feira (22/09), após investigação conduzida pelo 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Conforme explicou o delegado Cícero Túlio, o esquema começava na deepweb, onde os criminosos adquiriam dados de cartões de crédito. Em seguida, abordavam empresas pelas redes sociais e convenciam vendedores a concluir as vendas por links enviados em plataformas de mensagens. As compras, segundo ele, costumavam superar R$ 50 mil. Concretizada a transação, motoristas de frete eram acionados para buscar as mercadorias e entregá-las ao grupo criminoso.

Em março deste ano, a equipe do 1º DIP já havia deflagrado uma operação que resultou na recuperação de mais de uma tonelada e meia de produtos de limpeza comprados via links na internet. Na ocasião, um homem — também com idade não divulgada — foi preso em flagrante com diversas impressoras industriais avaliadas em aproximadamente R$ 80 mil, além de itens de limpeza adquiridos de uma empresa do estado do Pará. Outro integrante foi preso em julho.

O homem agora detido é apontado como o último membro do grupo e foi localizado na rua Nossa Senhora da Conceição, bairro Tancredo Neves, zona leste. Ele responderá por estelionato, associação criminosa e falsidade ideológica, permanecendo à disposição da Justiça.