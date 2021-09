Homem é preso suspeito esfaquear e matar padrasto em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Na tarde desta quarta-feira (29), um homem de 19 anos foi preso suspeito de matar o próprio padrasto, o vendedor de verduras Silvino Alves de Souza, no dia 14 de junho de 2019. Na época, o corpo foi encontrado dentro da kitinet onde ele morava, na rua Topázio, do bairro do Tancredo Neves, na Zona Leste da cidade.

Testemunhas contaram que o vendedor havia se separado há cerca de uma semana da esposa e que dois dias antes do crime, o enteado foi visto entrando no local e discutindo com Silvino. Dias depois, após notar a ausência do pai na feira, o filho da vítima resolveu ir atrás de Silvino, mas foi informado pelo patrão do vendedor que ele não teria mais comparecido ao box para trabalhar.

Em busca do pai, filho então foi até a casa onde ele morava e o encontrou morto em cima da cama, com várias facadas no pescoço e com apenas um pano cobrindo o rosto.

Após investigações da equipe técnica da Delegacia de Homicídios, que conseguiu encontrar o suspeito no bairro da Colônia Antônio Aleixo, ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, já que era menor de idade quando Silvino foi assassinado.