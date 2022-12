Homem é preso tentando vender máquina roubada para a própria vítima em Manaus

Redação AM POST

Civanildo Silva Barroso, foi preso após tentar vender uma máquina roubada na noite desta quarta-feira (28), dentro de um shopping na zona Leste de Manaus.

Segundo informações da polícia, o homem teria praticado um assalto com um comparsa em uma residência localizada na BR-174, após cometerem o furto, os meliantes colocaram a maquina para venda em um anuncio.

As vítimas informaram que trabalham com instalação de cabeamento de fibra óptica e foram abordadas na BR-174 após terminarem um serviço no local por dois homens em uma moto, segundo uma das vítimas o homem que anunciou o equipamento para venda seria um dos criminosos que teria apontado a arma. Ao encontrarem um anuncio de venda do equipamento marcaram um encontro com o criminoso e acionaram a polícia.

Durante a prisão, o suspeito informou que estava apenas vendendo o equipamento mas o dinheiro seria repassado para outra pessoa, o mesmo já faz o uso de tornozeleira eletrônica. O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.