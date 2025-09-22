Homem é procurado pela polícia por masturbar em sala de espera de UBS em Manaus

Notícias Policiais – Um homem é procurado após cometer ato obsceno dentro da sala de espera de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (22). A ação foi registrada em vídeo por uma pessoa que aguardava atendimento. Nas imagens, o suspeito aparece se masturbando enquanto outros usuários esperavam na fila, o que gerou imediata indignação entre quem presenciou a cena.

O material foi entregue às autoridades, que divulgaram a imagem do investigado para auxiliar na identificação. De acordo com o delegado Fabiano Rosas, responsável pelo caso, a colaboração da população é essencial para localizar o autor. “Pedimos que qualquer informação que ajude na investigação seja repassada de forma anônima”, afirmou.

As denúncias podem ser encaminhadas pelos seguintes canais: (92) 98116-9099 (Disque-Denúncia do 9º DIP), 197 (Polícia Civil) ou 181 (Secretaria de Segurança Pública). O sigilo da identidade do denunciante é garantido. As equipes seguem analisando as imagens e outras possíveis evidências coletadas na unidade de saúde para confirmar a identidade do suspeito e definir a responsabilização penal.

A divulgação da imagem busca acelerar a apuração, já que o ato ocorreu em ambiente público e em horário de grande circulação. Quem reconhecer o homem flagrado no vídeo ou tiver informações sobre seu paradeiro deve entrar em contato imediatamente por um dos números informados. Novas atualizações sobre o caso devem ocorrer à medida que as denúncias forem checadas e os investigadores reunirem elementos que apontem à autoria.