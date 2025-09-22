A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é procurado pela polícia por masturbar em sala de espera de UBS em Manaus

Flagra ocorreu na manhã desta segunda-feira (22) dentro da UBS.

Por Beatriz Silveira

22/09/2025 às 21:28

Ver resumo

Notícias Policiais –  Um homem é procurado após cometer ato obsceno dentro da sala de espera de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (22). A ação foi registrada em vídeo por uma pessoa que aguardava atendimento. Nas imagens, o suspeito aparece se masturbando enquanto outros usuários esperavam na fila, o que gerou imediata indignação entre quem presenciou a cena.

PUBLICIDADE

O material foi entregue às autoridades, que divulgaram a imagem do investigado para auxiliar na identificação. De acordo com o delegado Fabiano Rosas, responsável pelo caso, a colaboração da população é essencial para localizar o autor. “Pedimos que qualquer informação que ajude na investigação seja repassada de forma anônima”, afirmou.

Leia também: Justiça do Amazonas anula condenações da mãe e irmão de Djidja Cardoso

PUBLICIDADE

As denúncias podem ser encaminhadas pelos seguintes canais: (92) 98116-9099 (Disque-Denúncia do 9º DIP), 197 (Polícia Civil) ou 181 (Secretaria de Segurança Pública). O sigilo da identidade do denunciante é garantido. As equipes seguem analisando as imagens e outras possíveis evidências coletadas na unidade de saúde para confirmar a identidade do suspeito e definir a responsabilização penal.

A divulgação da imagem busca acelerar a apuração, já que o ato ocorreu em ambiente público e em horário de grande circulação. Quem reconhecer o homem flagrado no vídeo ou tiver informações sobre seu paradeiro deve entrar em contato imediatamente por um dos números informados. Novas atualizações sobre o caso devem ocorrer à medida que as denúncias forem checadas e os investigadores reunirem elementos que apontem à autoria.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Se o Senado achar que a PEC da Blindagem não é interessante que arquive, diz Hugo Motta

Presidente da Câmara afirmou que houve uma distorção da discussão sobre a proposta.

há 54 minutos

Brasil

Relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do “Careca do INSS”

Empresário nega e diz que atuou como administrador financeiro.

há 1 hora

Polícia

Dupla rende atendente e assalta comércio no Conjunto Águas Claras em Manaus

Imagens que circulam em aplicativos de mensagem mostram a dupla pedindo bebidas antes de apontar arma para a atendente e fugir de motocicleta.

há 1 hora

Brasil

Alexandre de Moraes critica EUA por aplicação da Lei Magnitsky contra sua esposa; veja o que ele disse

A decisão foi tomada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro norte-americano (OFAC).

há 1 hora

Política

Após decisão do STJ, Sassá da Construção Civil aguarda assumir vaga de vereador na Câmara de Manaus

Segundo os advogados de Sassá, além da posse, será solicitado o ressarcimento dos valores pagos a Jaildo.

há 2 horas