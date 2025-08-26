Homem é procurado por ameaçar ex-companheira e mãe dela no Amazonas

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, divulgou nesta terça-feira (26) a imagem de Reyller Monteiro Lima, de 29 anos, que está sendo procurado por descumprimento de medida protetiva concedida em favor de sua ex-companheira e da mãe dela, de 59 anos.

Segundo a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM Centro-Sul, o relacionamento entre Reyller e a vítima durou apenas alguns meses, mas terminou após uma sequência de episódios de violência doméstica. Desde o término, ele não respeitou as determinações judiciais que visam garantir a segurança das mulheres envolvidas.

A Polícia Civil solicita à população que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja imediatamente repassada aos canais de denúncia. É possível contatar a DECCM Centro-Sul pelo número (92) 98545-0808 ou o Disque 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A corporação reforça que a identidade de quem fizer a denúncia será mantida em sigilo absoluto, garantindo a proteção dos cidadãos que colaborarem com as investigações.

A divulgação da imagem e do paradeiro do suspeito faz parte das ações da Polícia Civil para coibir a violência contra a mulher e assegurar que medidas protetivas sejam efetivamente cumpridas.