A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é procurado por ameaçar ex-companheira e mãe dela no Amazonas

Desde o término, ele não respeitou as determinações judiciais que visam garantir a segurança das mulheres envolvidas.

Por Beatriz Silveira

26/08/2025 às 19:29

Ver resumo

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, divulgou nesta terça-feira (26) a imagem de Reyller Monteiro Lima, de 29 anos, que está sendo procurado por descumprimento de medida protetiva concedida em favor de sua ex-companheira e da mãe dela, de 59 anos.

PUBLICIDADE

Segundo a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM Centro-Sul, o relacionamento entre Reyller e a vítima durou apenas alguns meses, mas terminou após uma sequência de episódios de violência doméstica. Desde o término, ele não respeitou as determinações judiciais que visam garantir a segurança das mulheres envolvidas.

Leia também: Manaus terá ato pró-Bolsonaro e a favor da anistia no dia 7 de Setembro

PUBLICIDADE

A Polícia Civil solicita à população que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja imediatamente repassada aos canais de denúncia. É possível contatar a DECCM Centro-Sul pelo número (92) 98545-0808 ou o Disque 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A corporação reforça que a identidade de quem fizer a denúncia será mantida em sigilo absoluto, garantindo a proteção dos cidadãos que colaborarem com as investigações.

A divulgação da imagem e do paradeiro do suspeito faz parte das ações da Polícia Civil para coibir a violência contra a mulher e assegurar que medidas protetivas sejam efetivamente cumpridas.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Ator da Globo Amaury Lorenzo agita web ao publicar foto ousada durante estadia em Manaus; confira

O registro, feito em frente ao espelho, mostra o artista completamente nu.

há 3 minutos

Polícia

Polícia Militar reforça fiscalização nas rodovias AM-070 e AM-010 neste fim de semana

Fiscalização preventiva e repressiva terá atenção especial ao aumento de veículos nas rodovias.,

há 27 minutos

Brasil

Google pode restringir atuação no Brasil se STF mudar o Marco Civil

A preocupação acompanha o julgamento do STF sobre a extensão da responsabilidade das plataformas digitais.

há 35 minutos

Polícia

Homem condenado a mais de 34 anos por estupro de vulnerável é preso em Manaus

Após condenação, homem foi localizado e preso no bairro Raiz.

há 49 minutos

Política

Pauderney Avelino lidera gastos do ‘Cotão’ entre deputados federais do Amazonas em 2025

A verba é destinada a custear atividades relacionadas ao mandato, como passagens aéreas, consultorias, hospedagem e alimentação.

há 1 hora