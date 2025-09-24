A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem é procurado por invadir mercadinho e fazer reféns no interior do Amazonas

Câmeras registraram a ação; imagem do suspeito foi divulgada e denúncias podem ser feitas aos números 197 (PC-AM) e 181 (SSP-AM).

Por Beatriz Silveira

24/09/2025 às 16:53

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas busca identificar e prender o homem que invadiu um mercadinho em Itapiranga, no interior do estado, e manteve clientes e funcionários como reféns durante um assalto. Segundo as informações repassadas, o criminoso rendeu as vítimas e levou dinheiro, celulares e outros pertences antes de fugir.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação dentro do estabelecimento, e uma foto do suspeito está sendo divulgada para auxiliar nas buscas. As autoridades pedem que a população contribua com informações que possam levar à localização do indivíduo. “Nossa equipe já está em diligências, e pedimos a colaboração da população, por meio de denúncias, para localizar o infrator. O sigilo da identidade do denunciante será garantido”, afirmou Aldiney Nogueira.

Denúncias podem ser encaminhadas pelos números 197, da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). As ligações são gratuitas e o anonimato é preservado, reforçando o apelo para que moradores da região e eventuais testemunhas repassem qualquer pista que ajude a esclarecer o caso.

As investigações seguem em andamento. As autoridades trabalham com as imagens colhidas no circuito interno do mercadinho, além de informações obtidas junto às vítimas e a moradores próximos ao local do crime. A orientação é que comerciantes redobrem a atenção quanto a comportamentos suspeitos e acionem imediatamente as forças de segurança caso identifiquem alguém com características semelhantes às do homem que aparece nas gravações.

