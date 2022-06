Homem é procurado por tentar matar parentes em Manicoré e em Porto Velho

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), solicita colaboração na divulgação da imagem de Zilo Coutinho de Oliveira, 38, procurado pelos crimes de homicídio qualificado, homicídio tentado e lesão corporal, ocorridos em Manicoré e em Porto Velho, no estado de Rondônia.

De acordo com o investigador de polícia Hamilton Souza, gestor da unidade policial, em uma das práticas criminosas, em Porto Velho, o indivíduo atentou contra a vida do cunhado e do sogro dele, desferindo golpes de arma branca nas vítimas. Já em Manicoré, ele tentou matar o tio, com dois golpes de faca. As vítimas sobreviveram.

“Solicitamos a colaboração de todos na divulgação da imagem de Zilo, que está foragido do sistema prisional de Porto Velho. Caso reconheçam esse indivíduo, ou saibam do seu paradeiro, é importante realizar a denúncia para que possamos capturá-los. A identidade do informante será preservada”, ressaltou o gestor.

As denúncias devem ser efetuadas à 72ª DIP, pelo número (97) 3385-1835, ou no 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).