Polícia

Homem é procurado suspeito de fraturar coluna de ex-namorada em Manaus

Vítimas e testemunhas relatam histórico de violência.

Por Beatriz Silveira

29/08/2025 às 22:00

Notícias Policiais –  Valcimar Cordeiro dos Santos, de 38 anos, é procurado suspeito de agredir a ex-companheira com golpes de capacete no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. O crime ocorreu no dia 15 de agosto e foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o momento em que a vítima é atingida na cabeça e cai desacordada. Após a agressão, o suspeito fugiu em uma motocicleta.

A mulher, de 27 anos, sofreu fratura na coluna e permanece internada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, recebendo atendimento médico. Segundo relatos de testemunhas, o ataque aconteceu após a vítima cobrar uma dívida de Valcimar. Familiares ainda informaram que o suspeito possui histórico de violência em outros relacionamentos.

A delegada Patrícia Leão, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, reforçou que o suspeito segue foragido e pediu a colaboração da população para que ele seja localizado.

“Solicitamos que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja repassada às autoridades para que possamos responsabilizá-lo. A participação da sociedade é essencial para garantir justiça e segurança”, afirmou a delegada.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone da DECCM Centro-Sul (92) 98545-0808, ou pelo Disque Denúncia 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade de quem informar será preservada, garantindo sigilo e segurança.

