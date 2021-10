Homem é procurado suspeito de matar desafeto a tesouradas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Alex Marinho Araújo, 22, que está sendo procurado pelo homicídio de Alexandre da Silva Ferreira, que tinha 19 anos. O crime ocorreu no dia 21 de agosto deste ano, por volta das 6h, na rua 15 de Outubro, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Paulo Benelli, titular do 6º DIP, durante o crime, Alex abordou a vítima, momento em que o apunhalou nas costas com inúmeros golpes de tesoura. O jovem ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, mas veio a óbito.

“Durante as investigações, que foram realizadas com êxito em apurar a autoria, foi demonstrada a materialidade do crime, que na época foi tido como homicídio tentado. Os trabalhos policiais continuam para identificar a localização do indivíduo”, reforçou Benelli.

Disque-denúncia – A autoridade policial pede a quem tiver informações acerca da localização do suspeito que entre em contato pelo número (92) 9962-2457, o disque-denúncia do 6º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.