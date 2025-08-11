Homem é procurado suspeito de roubo em drogaria no bairro Japiim em Manaus

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), divulgou imagens de um homem ainda não identificado, suspeito de roubo em uma drogaria situada no bairro Japiim, zona sul de Manaus. O crime ocorreu no dia 31 de julho deste ano.

PUBLICIDADE

Segundo a delegada Elizabeth de Paula, titular do 3º DIP, o roubo foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram o suspeito vestindo uma camisa azul e boné bege, enquanto ameaça as vítimas, que aparecem sentadas no chão.

A delegada explicou que a equipe policial foi acionada por um entregador da drogaria e deslocou-se imediatamente até o local. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou se passar por funcionário, vestindo o uniforme de um colaborador, e fugiu do local.

PUBLICIDADE

Leia também: Presidente da CMM, David Reis destaca prioridades para segundo semestre de 2025 na Câmara

A Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população para ajudar na identificação e localização do suspeito. Informações podem ser passadas de forma anônima pelo disque-denúncia do 3º DIP, no telefone (92) 99331-3336, ou pelo número 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A delegada Elizabeth de Paula garantiu que a identidade dos denunciantes será preservada em total sigilo, assegurando a segurança de quem colaborar com as investigações.