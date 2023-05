Homem é surpreendido por quarteto e morto a tiros no Centro de Manaus

Redação AM POST

Na noite desta terça-feira (9), Márcio Diego Carneiro, de 36 anos, foi assassinado na avenida Leonardo Malcher, no bairro Centro, zona Sul de Manaus. Segundo informações fornecidas à Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) pela 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava caminhando pela rua quando um carro prata modelo Etios parou no meio da via. Quatro suspeitos desceram do veículo e abriram fogo contra Márcio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vítima foi atingida por três tiros e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), sendo encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo de Márcio foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Qualquer pessoa que possua informações que possam auxiliar nas investigações pode entrar em contato com os disque-denúncias 181 ou 190, disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).