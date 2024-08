Homem é suspeito de estuprar adolescente de 13 anos e compartilhar imagens do crime

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de Investigação que atua no município do Bujari no Acre efetuou a prisão de um homem suspeito de ter relações sexuais com uma adolescente de 13 anos e gravar todo o ilícito na manhã desta terça-feira (30). Segundo as investigações, no início deste mês, começou a circular na cidade um vídeo íntimo envolvendo o referido caso.

A partir das denúncias recebidas, foi instaurado o Inquérito Policial, e os investigadores rapidamente identificaram tanto o suspeito quanto à vítima, diante da gravidade do fato, o Delegado Bruno Coelho representou pela prisão temporária do suspeito, a qual foi cumprida na manhã de hoje.

A Autoridade Policial informou que a investigação será concluída nos próximos dias e encaminhada ao Poder Judiciário. Ademais, enfatizou a importância da colaboração da comunidade e alertou sobre a ilegalidade de repostar ou manter o vídeo em aparelhos celulares.

“Estamos trabalhando incansavelmente para identificar e responsabilizar não apenas o autor do crime, mas também aqueles que estão contribuindo para a circulação desse conteúdo. Compartilhar ou possuir esse tipo de material é crime e será tratado com a devida seriedade pela polícia”, afirmou o delegado Bruno Coelho.

