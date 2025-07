Homem é torturado e executado com mais de 20 tiros em Manaus

Notícias policiais – Na noite de terça-feira (29) por volta das 20h, moradores da Alameda José Reis, na Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus, ouviram disparos que os levaram a descobrir o corpo de um homem identificado como Fernando.

O cadáver foi encontrado amordaçado, com sinais evidentes de tortura e mais de 20 tiros à queima-roupa.

O local do crime, uma estrada de barro de difícil acesso, dificultou o trabalho das autoridades. A polícia através da DEHS (Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros) tá investigando o caso e ainda não divulgou informações sobre possíveis suspeitos ou motivações para o crime.

Fernando, que apresentava um cavanhaque e não possuía tatuagens, foi reconhecido por familiares, que se mostraram chocados com a brutalidade do assassinato. Logo após a chegada da polícia, o IML (Instituto Médico Legal) chegou ao local para remoção do corpo.

As investigações continuam, e a polícia pede que qualquer informação que possa ajudar a elucidar o caso seja reportada.