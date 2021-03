Homem é torturado e morto por pistoleiros em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem, não identificado, com sinais de tortura, foi jogado e morto a tiros na noite desta quinta-feira (11), na rua F, comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram que os criminosos chegaram no local em um carro, jogaram a vítima na rua com um pano no pescoço e as mãos amarradas e efetuaram quatro disparos na cabeça do mesmo. Após o crime, os infratores fugiram por rumo desconhecido.

Informações preliminares apontam que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas, já que a região tem sido palco de guerra entre facções criminosas na disputa por território.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga o caso.