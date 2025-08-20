Homem é torturado em “tribunal do crime” no bairro Betânia em Manaus

Notícias Policiais – Na noite desta terça-feira (19), um homem ainda não identificado foi submetido a uma sessão de tortura conhecida como “tribunal do crime” no bairro Betânia, zona sul de Manaus.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima sendo agredida de forma brutal. Nas imagens, o homem aparece sentado no chão enquanto recebe diversas pauladas nas mãos, aplicadas por criminosos armados com pedaços de madeira. A gravação viralizou rapidamente e gerou apreensão entre moradores da região, que temem novas ações do crime organizado.

Até o momento, não há confirmação sobre os motivos que levaram à violência nem sobre o suposto delito atribuído à vítima. Também não foi divulgada a identidade dos responsáveis pelo ato, que seguem foragidos.

O “tribunal do crime” é uma prática recorrente de facções criminosas, que assumem o papel de julgar e punir pessoas acusadas de cometer infrações dentro das comunidades sob seu domínio. Esses episódios, além de configurar tortura, representam uma grave afronta ao Estado, já que o poder paralelo impõe regras próprias, muitas vezes com extrema violência.

As autoridades policiais devem investigar o caso, mas até o fechamento desta matéria não havia informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre prisões relacionadas ao episódio. A violência registrada volta a acender o alerta sobre a atuação das facções em bairros de Manaus e os riscos impostos à população local.