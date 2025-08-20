A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem é torturado em “tribunal do crime” no bairro Betânia em Manaus

Vídeo que circula nas redes sociais mostra vítima sendo espancada por criminosos armados com pedaços de madeira.

Por Beatriz Silveira

20/08/2025 às 17:42

Notícias Policiais – Na noite desta terça-feira (19), um homem ainda não identificado foi submetido a uma sessão de tortura conhecida como “tribunal do crime” no bairro Betânia, zona sul de Manaus.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima sendo agredida de forma brutal. Nas imagens, o homem aparece sentado no chão enquanto recebe diversas pauladas nas mãos, aplicadas por criminosos armados com pedaços de madeira. A gravação viralizou rapidamente e gerou apreensão entre moradores da região, que temem novas ações do crime organizado.

Até o momento, não há confirmação sobre os motivos que levaram à violência nem sobre o suposto delito atribuído à vítima. Também não foi divulgada a identidade dos responsáveis pelo ato, que seguem foragidos.

Leia também: Aldenor Lima e Rodrigo Guedes, que já pediram a cassação um do outro, agora integram o mesmo bloco político na CMM

O “tribunal do crime” é uma prática recorrente de facções criminosas, que assumem o papel de julgar e punir pessoas acusadas de cometer infrações dentro das comunidades sob seu domínio. Esses episódios, além de configurar tortura, representam uma grave afronta ao Estado, já que o poder paralelo impõe regras próprias, muitas vezes com extrema violência.

As autoridades policiais devem investigar o caso, mas até o fechamento desta matéria não havia informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre prisões relacionadas ao episódio. A violência registrada volta a acender o alerta sobre a atuação das facções em bairros de Manaus e os riscos impostos à população local.

