Homem em situação de rua é baleado e esfaqueado enquanto ia comprar droga na zona sul de Manaus; assista

Câmeras de segurança flagraram a ação violenta que deixou moradores em pânico.

Por Beatriz Silveira

29/09/2025 às 15:19

Notícias Policiais – Um homem ainda não identificado foi brutalmente atacado na manhã de sexta-feira (26), na rua Magalhães Barata, bairro Crespo, zona Sul de Manaus. O crime, registrado por câmeras de segurança, assustou os moradores da área, que presenciaram a cena de violência em plena luz do dia.

De acordo com informações preliminares, a vítima seria uma pessoa em situação de rua. Testemunhas relataram que ele teria ido até uma boca de fumo da região em busca de entorpecentes, o que teria gerado a reação violenta de outros indivíduos presentes no local.

O homem foi atingido por ao menos três disparos de arma de fogo e, mesmo após cair no chão, acabou sendo esfaqueado diversas vezes por outro suspeito, também aparentemente em situação de rua. A ação aconteceu diante de populares que, em choque, tentaram socorrê-lo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas rapidamente, prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima, ensanguentada, ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Até o momento, não há atualização sobre seu estado de saúde.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) já iniciou as investigações para esclarecer a motivação e identificar os envolvidos no crime. As diligências incluem a análise das imagens registradas pelas câmeras, a coleta de depoimentos de testemunhas e o levantamento de informações na região.

A população pode contribuir com informações que ajudem no caso, de forma anônima, por meio do disque-denúncia 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

