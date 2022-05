Homem encontrado morto em igarapé foi torturado antes de ser assassinado em Manaus

Redação AM POST

Um homem, não identificado, com aproximadamente 25 anos, que foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (25), foi torturado antes de ser morto na rua Parque dos Franceses, no bairro Chapada, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima foi brutalmente torturada e posteriormente morta com um golpe de faca no pescoço. Ele trajava uma camisa estampada, um calção amarelo, um tênis preto e também usava luvas de exercícios.

Ainda conforme a polícia, cinco homens chegaram em um veículo e ao chegarem próximo às margens do igarapé por trás de um condomínio, retiraram a vítima do veículo com uma camisa amarrada na cabeça e uma faca no pescoço e o jogou nas águas.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.