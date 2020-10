Homem envolvido em furto de carga de TVs é procurado pela polícia em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), solicita ajuda da população na divulgação da imagem de Marildo Miranda de Melo, investigado por participar de uma associação criminosa que furtou uma carga de televisores, avaliada em R$ 380 mil, de uma empresa no bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Derfd, o crime ocorreu no dia 15 de fevereiro deste ano, quando a carga de televisores foi desviada, momento em que ela saía de Manaus para outro estado. Goes informou que outros cinco infratores envolvidos no delito já foram presos anteriormente pelas equipes da Especializada.

Continua depois da Publicidade

“A carga de televisores era transportada com rígido padrão de segurança, sendo acompanhada pela seguradora por meio do controle de lacres da empresa produtora, passando pela transportadora, até a chegada ao destino final. No entanto, Emerson Vieira Fontes, que era o líder do grupo e que já foi preso pela Derfd, teria recrutado pessoas para participarem desse processo, o que facilitou ao burlar o esquema de segurança do processo”, enfatizou a autoridade policial.

Disque-denúncia

Quem puder colaborar com informações sobre a localização de Marildo, deve entrar em contato com o número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo da identidade do informante será assegurado.

Preso

Jaderson Ferreira da Silva, 39, é o quinto integrante da organização criminosa preso por envolvimento no crime na terça-feira (20/10). Os demais membros são Emerson Vieira Fontes, 42; Fábio Renato Rodrigues Catique, 39; Lécio Fabiane Caxeira de Oliveira, 47; e Raimundo Wilson Vargas, 40, que já foram presos ao longo do primeiro semestre deste ano.

Continua depois da Publicidade

“O mandado de prisão temporária em nome de Jaderson foi expedido no dia 8 de outubro deste ano, pelo juiz Rafael da Rocha Lima, da Central de Inquéritos”, disse a autoridade policial.

Procedimentos

O infrator irá responder por furto qualificado e associação criminosa. Ao término dos trâmites cabíveis, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverá passar por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.