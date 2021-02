Homem envolvido em homicídio é preso no bairro Japiim

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe de investigação do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na manhã desta terça-feira (02/02), por volta das 9h30, prendeu Willian Moura da Costa, de 32 anos, em cumprimento a mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio, ocorrido no dia 4 de outubro de 2020, no bairro Japiim, zona sul da cidade.

De acordo com o delegado Márcio André Campos, titular da unidade policial, o mandado de prisão em nome do indivíduo foi expedido pela 1ª Vara do Tribunal de Júri. “Após a ordem judicial ser expedida, iniciamos as diligências e conseguimos efetuar a prisão dele na rua Nelson Mandela, bairro Zumbi dos Palmares, zona leste da capital”, explicou ele.

Procedimentos – Encaminhado ao prédio do 25º DIP, Willian irá responder por homicídio. Após a realização de corpo de delito e interrogatório na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

*Com informação da Assessoria de Imprensa