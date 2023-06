Homem escapa de execução após bater carro para chamar atenção da PM em Manaus

Neste domingo, 11, a Polícia divulgou o caso de um homem de 36 anos, não identificado, que escapou da morte no momento que era levado para uma área de mata onde seria executado por três suspeitos, de 24, 28 e 35 anos, que acabaram presos, na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, na Zona Centro-Sul da capital.

Segundo a Polícia Militar, um veículo Mobi de cor branca e placa RNL-5E35 bateu na caixa de esgoto de uma empresa das proximidades. Ao se aproximarem do veículo para checar se haviam feridos, os agentes encontraram a vítima e os suspeitos, que estavam com uma arma de fogo do tipo pistola.

Ao serem questionados, a vitima informou que os três ocupantes do veículo estavam levando ele para uma área de mata do bairro Tarumã, onde seria executado a tiros. No entanto, o homem conseguiu puxar o volante do veículo para forçar uma batida e chamar atenção da viatura.

Durante a ocorrência, foram apreendidos uma pistola calibre 380, numeração suprimida, com sete munições intactas; dois aparelhos celulares , o veículo e documentos.

Os suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as medidas cabíveis.

Redação AM POST